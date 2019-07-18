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Kadın çiftçilere yönelik, mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü Tarım Projeleri Protokolü çerçevesinde kadın çiftçilere yönelik “Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi protokolü imzalandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:26
Kadın çiftçilere yönelik, mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü Tarım Projeleri Protokolü çerçevesinde kadın çiftçilere yönelik “Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi protokolü imzalandı.


Erzurum İş ve Çalışma Kurumu ( İŞKUR) İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza törenine, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ile Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kantarkaya katıldı.


İlk etapta Erzurum ili, Soğucak, Altınbulak, Muratgeldi, Yazıpınarı, Kırkgöze ve Yolgeçti mahallesindeki kadın çiftçilere yönelik uygulanacak olan Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi kursları 6 grup halinde toplam 150 kadın çiftçinin katılımı ile gerçekleştirilecek ve eğitimler sonucunda başarılı olan kadın çiftçilere sertifikaları düzenlenecek tören ile verilecek.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Erzurum’daki kadın çiftçilerimize yönelik olarak başlattığımız bu proje ile kadın çiftçilerimiz hem meslek sahibi olacak hem de para kazanacak. İlk etapta merkez ilçelere bağlı 6 mahallemizde başlatmış olduğumuz bu projenin yakın zamanda tüm ilçelerimize yaymayı planlıyoruz. Kadın çiftçilerimizin bu anlamda tarım ve hayvancılıkta daha da aktif olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:26
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