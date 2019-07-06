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Kadın çiftçilere sertifikaları verildi

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında “Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni” Eskişehir ’de düzenlendi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
Kadın çiftçilere sertifikaları verildi

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında “Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni” Eskişehir ’de düzenlendi.


Düzenlenen programa Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Aysel Asıl, Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Kamu Kurumu Bölge ve İl Müdürleri, Eskişehir, Ankara, Sivas ve Yozgat illerinden gelen kadın çiftçiler ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever yaptığı açılış konuşmasında, “Bakanlığımızca ilimizin İç Anadolu Bölgesinde koordinatör il olarak belirlenmesinden ve Ankara, Sivas ve Yozgat illerimizden gelen siz kadın girişimcilerimizi ilimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Program İlimiz koordinatörlüğünde Sivas, Yozgat ve Ankara illeri ile birlikte yürütülmüştür. Program kapsamında İlimizde 18-40 yaş arası 75 kadın çiftçimize KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile 32 saat süreli ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ verilmiştir. Eğitimler sonucunda kadın çiftçilerimizin hazırladığı 75 proje, İl Jürisi tarafından incelenip değerlendirilerek ilk on proje belirlenmiştir. Sivas, Yozgat ve Ankara illerinde de aynı süreç devam etmiş olup, İl jürileri tarafından seçilen onar proje ile birlikte 4 ilden toplam 40 adet Proje görüldüğü üzere proje pazarında sergilenmektedir. Ayrıca 4 ilimizden birazdan açıklanacak olan, ilk üçe giren projelerden; birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira para ödülü verilecek ve söz konusu projeler Ankara da yapılacak olan Proje yarışmasına katılmaya da hak kazanacaklardır” ifadelerini kullandı.


Vali Özdemir Çakacak ise konuşmasında, “Elinin değdiği her işte bereket olan siz değerli girişimci kadınlarımızın, sertifika töreninin ve proje pazarının heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan hanım kardeşlerimi, gerekse Bölgesel Proje Pazarı’nda projeleri sergilenecek hanım kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sertifikalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.


Konuşmalardan sonra sırasıyla Ankara, Sivas, Yozgat ve Eskişehir ilinden dereceye giren ilk üç proje sahibi kadın çiftçilere sertifika, plaket ve hediyeleri ile geriye kalan proje sahibi kadın çiftçilere de sertifika ve hediyeleri verildi. Eskişehir’de 1’inci seçilen proje Münevver Kepenek’in hazırladığı “Kozkayı Harman Yeri Geleneksel Doğal Köy Ürünleri Sofrası”,2’nci seçilen proje Burcu Tuncer’ in hazırladığı “Burcu’ dan Kurular” ve 3’üncü seçilen proje Özlem Sezen’ in hazırladığı “Şirinler Çileği” projesi olarak açıklandı. Daha sonra her ili temsilen dereceye giren 10 projenin sergilendiği Proje Pazarı’nın incelenmesiyle tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
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