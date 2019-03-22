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Kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği eğitimi

Kırklareli Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçi kadınlara yönelik çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi.

22 Mart 2019 Cuma 14:22
Kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği eğitimi

Kırklareli Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçi kadınlara yönelik çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik çilek yetiştiriciliği ile ilgili bilgi vermek amacıyla düzenlenen eğitim İlçe Müdür Vekili Özay Denizli’nin katılımı ve Ziraat Mühendisi Müge Batırca’nın sunumuyla gerçekleştirildi. Eğitim Pınarhisar ilçesinin Osmancık, İslambeyli, Yenice, Erenler, Kaynarca, Ataköy köylerinde düzenlendi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:22
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