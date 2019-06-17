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’Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ programı uygulamaya geçirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başvurusu yapılan ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ programı uygulamaya geçirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:14
’Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ programı uygulamaya geçirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başvurusu yapılan ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ programı uygulamaya geçirildi. Yapılan çalışma ile kadın çiftçilere eğitim verilecek ve ürün kalitesi arttırılacak.


Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinden 30 kadın çiftçiye ‘Salamura asma yaprağı üretimi, modern yöntemle pekmez üretimi, doğal üzüm sirkesi üretimi, üzüm posasının kurutulması ve çekirdek elde edilmesi, üzüm reçeli yapımı, hardaliye üretimi’ eğitimleri verilecek. Proje kapsamında ilk eğitim programı Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca’nın katılımıyla yapıldı. Salamura yaprağı üretimi üzerine verilen eğitimin ardından üretici kadınlar, Tarım ve Orman Müdürü Sarıkoca ile birlikte uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:14
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