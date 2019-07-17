Kadın çiftçiler bilgilendirildi

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Gümüşova İlçe Tarım Müdürlüğü, Gümüşova Ziraat Odası,Gümüşova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR katkıları ile Gümüşovalı kadınlar Gölyakalı çiftçi kadınlar ile buluştu.

Gümüşova Elmacık Köyünde açılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (TAB) kursunun 24 kursiyeri;Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ihtisaslaşma kapsamında Gölyaka Açmaköy ve Hacıyakup köyünde 2018-2019 dönemlerinde dikimleri yapılan Tıbbi Adaçayı, Anadolu Adaçayı, Hint Yağı Bitkisi ve Bilyalı Kekik tarlalarını ziyaret etti.

Program kapsamında, Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selime Semra Erol ekili-dikili alanlarda uygulamalı olarak TAB yetiştiriciliğini anlattı. Etkinlikte; Gümüşovalı kadınlar Gölyakalı kadınlar ile buluştu. Kadınlar hem kaynaştı, hem de TAB yetiştiriciliği ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.