Kadın çiftçi, tarım desteğiyle örnek oluyor

Muş’ta çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 7 çocuk annesi çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı destekle hem kadınlara örnek oluyor hem de ekimini yaptığı sebzelerle aile bütçesine destek oluyor.

Muş’un Çöğürlü köyünde yaklaşık 10 yıldan bu yana çiftçilikle uğraşan Necla Yeşilyayla, buradan elde ettiği gelirle 7 çocuğunun eğitimine katkıda bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı destekle 2014 yılında kadın çiftçi seçilen Necla Yeşilyayla, tarım alanında gösterdiği başarıyla örnek teşkil ediyor.

Günün büyük bölümünü tarlada geçiren çiftçi Yeşilyayla, işini sevdiğini ve büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Evlendiğinden bu yana çiftçilikle uğraştığını ifade eden Yeşilyayla, “Biz Çöğürlü köyünde oturup çiftçilikle uğraşıyoruz. Evlendiğimde, kayınpederim çiftçilikle uğraşıyordu. Bizde onların sayesinde çiftçiliği öğrendik. Şimdi de çocuklarımla çiftçilik yapıyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle verilen fideleri ektim. İlk önce çilek ektim, daha sonra ise kapya biberin ilk denemesini benim tarlamda yaptılar. Tarım desteğiyle biber, domates fidesi alarak ekimlerini sağlıyoruz. İstanbul’da ödül törenine katıldım. 2 defa da Ankara’ya götürüldük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçileri Külliyeye çağırdı. Her zaman çiftçilere destek oluyorlar, her zaman yanımızdalar. Çocuklarım büyüdü onlar da çiftçilik yapıyorlar. Çiftçilik desteğiyle çocukları okutup bu seviyeye geldik. Sabah çocukların kahvaltısını hazırladıktan sonra tarla işi ile uğraşıyorum” dedi.