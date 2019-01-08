Kadın çantasına uyuşturucu için gizli bölme yapmışlar
Tokat'ta bir kadın çantasına özel bölmeyle gizlenmiş 290 uyuşturucu hap ele geçirildi08 Ocak 2019 Salı 15:20
Tokat'ta bir kadın çantasında 290 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesi uygulama noktasında İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.
Aramada araçta bulunan bir kadın çantasının iç astar kısmına dikilmek suretiyle saklanan 290 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler G.B, B.B, O.C. ve M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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