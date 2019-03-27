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Kadın belediye meclis üyesi adayının bütçesiz masrafsız tanıtımı

Antalya’nın Manavgat ilçesinin tek bağımsız belediye meclis üyesi adayı gazeteci Gülsüm Nalan Akpınaroğlu tanıtımını ilginç bir yöntemle yapıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Kadın belediye meclis üyesi adayının bütçesiz masrafsız tanıtımı

Antalya’nın Manavgat ilçesinin tek bağımsız belediye meclis üyesi adayı gazeteci Gülsüm Nalan Akpınaroğlu tanıtımını ilginç bir yöntemle yapıyor. Akpınaroğlu, reklam tabelası kiralamak yerine yeleğine bağımsız meclis üyesi adayı olduğunu ve adını yazdırıp motosikletiyle mahalle mahalle geziyor.


Gülsüm Nalan Akpınaroğlu, habere motorla gittiğini, motorla gezerken Manavgat’ın her tarafını, merkezini, köylerini dolaştığını belirterek "Belediyeden sabit birkaç reklam tabelası kiralasaydım beni sınırlı sayıda kişi görecekti. Oysa bu şekilde daha çok kişiye ulaşıyorum. İnsanlara ilginç geldiği için yol kenarında duran ve hepsi birbirine benzeyen tabelalara göre bence daha çok dikkat çekiyor. Hem de param cebimde kalıyor" dedi.



"İnsanlar ile belediye arasında köprü olacağım"


Haber peşinde koşarken devamlı halkın içinde olduğunu, toplumun nabzını tutabildiğini, isteklerini, dertlerini öğrendiğini söyleyen Akpınaroğlu, "Fakat asıl önemlisi yapılan hizmetlerin ne kadar çözüm getirebildiğini, hedefine ulaştığını ve de hangi noktalarda aksadığını da öğreniyoruz. Araştırmacı ve halkın tarafında olan bir gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Tabi bu bağlamda her siyasiyi parti gözetmeksizin eleştiriyorum. Manavgat Belediye Meclisi’nde alınacak kararları en ince ayrıntısına kadar araştırmak ve halkın tarafında olacak şekilde incelemek ve halka aktarmak istiyorum" ifadelerini kaydetti.


Gazetecilik yaptığı 6 yılda en önemli aksaklığın halkın şikayetlerinin belediyeye ulaşmaması olduğunu fark ettiğini söyleyen Akpınaroğlu, "Halk sosyal medyadan şikayetlerini yazıyor. Ama bunlar ilgili bölümlere iletilmiyor ve dolayısıyla da çözüme kavuşturulmuyor. İşte bu noktada devreye girerek, halkın şikayetlerinin ve isteklerinin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak amacındayım. Böylece halk belediyeye en kısa yoldan ve en acil şekilde ulaşacak, ağır aksak belediyeciliğin yerine hızlı ve aktif belediye hizmeti verilecek. Sizce halk da bunu istemez mi?" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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