Kadın Başsavcıdan kadınlara "Güçlü olun" mesajı

SİNOP (AA) - Türkiye'nin tek kadın başsavcısı olarak görev yapan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldiği kadınlara güçlü olmaları tavsiyesinde bulundu.

Sinop Adalat Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, adliyede görevli hakim, savcı ve idari personelle bir araya gelen Öksüz, kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, kadın dayanışmasını, birlik ve beraberliklerini her fırsatta göstermeye çalıştıklarını söyledi. Kadınların toplumda önemli yere sahip olduğuna, bunun da aslında kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğine işaret eden Öksüz, "Vatana millete hayırlı evlatlar yetişmekte bizlere önemli görevler düşüyor." dedi.

Kadınlara bulundukları şartlara bakmaksızın ayakta güçlü durmaları önerisinde bulunan Öksüz, şöyle konuştu:

"Bazen çok üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki bizler adli olarak bu olayları görüyoruz, şahit oluyoruz. İnşallah bütün dünyada kadınlara gereken önem verilir. Aslında ülkemizde pek çok kesim tarafından gerekli önem veriliyor. Devletimiz kadını her zaman ön plana çıkarmaya çalışıyor. Yeri geldiği zaman kadınlara pozitif ayrıcalıklarla karşılaşıyoruz. Devlet büyüklerimiz bu noktada önemli adımlar attı. Kadınların korunması için birçok önemli kanun çıktı. Bizler de bu kanunlar uygulamaya çalışıyoruz."

Öksüz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisini telefonla arayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız benim nezdimde görevli tüm kadınlarımızın gününü kutlayarak tebriklerini iletti. Sayın Bakanımızın bizleri araması ve günümüzü kutlaması mutluluk verici. Biz kadınlar olarak toplumun yapı taşlarıyız. Güçlü olursak, ne istersek onu başarabileceğimize inanıyorum. Birlikte olmaya devam edeceğiz."

Öksüz, daha sonra kadınlarla pasta kesti.







