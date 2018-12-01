0553 313 94 23

Kadın basketbolunun "yenilmezleri" karşı karşıya

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonki bütün maçlarını kazanan iki takımdan Çukurova Basketbol, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:57
Kadın basketbolunun "yenilmezleri" karşı karşıya


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasına namağlup giren iki takım Çukurova Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediyespor yarın Mersin'de karşı karşıya gelecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Çukurova Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay ekibinin, kendileri gibi ligde çıktığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldığını anımsatarak, iyi bir takımla mücadele edeceklerini vurguladı.

Sezon öncesi belirledikleri hedefler doğrultusunda yollarına devam ettiklerini belirten Torun, "İyi takımız ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi parkeye yansıttığımızda da çok iyi maçlar çıkarıyoruz. Ligdeki iki yenilgisiz takımın karşılaşacağı maça çıkacağız. Tek parolamız galibiyet." diye konuştu.

Torun, müsabakada saha avantajını kullanmaya çalışacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti.

"Sahada elimizden geleni yapacağız. Yakaladığımız bir galibiyet serisi var. İki takım da bu serinin devam etmesini isteyecek. Biz bu serinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Rakibimizi yenecek güçteyiz. Taraftarımıza ihtiyaç duyduğumuz bir karşılaşma olacak. Taraftarımızın da desteğiyle güzel bir maç çıkarıp, galibiyet alacağımıza inanıyorum."

Ligde Çukurova Basketbol averajla liderlik koltuğunda otururken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:57
  1. Basketbol
  2. Çukurova Basketbol
  3. Hatay Büyükşehir Belediyespor
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  5. Volkan Torun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı
    1. DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı
    2. Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    3. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya..
    4. Millet bahçesinin adı yetti! Piyasa..
    5. Dağdan kopan kayaların kapattığı yol..
    6. Sendikal harekete bir sanat damarı..
    7. MHP belediye başkan adayları belli..
    8. Paris sokakları yine karıştı!
    9. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    10. Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur..
    11. İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da
    12. MHP Kütahya belediye başkan adayları..
    13. Türkmenlere kimyasal silah saldırısını..
    14. Kırşehir MHP belediye başkan adayları..
    15. İran'dan gövde gösterisi! Yerli..
    16. Emekli şampiyonlar "ata sporu" için..
    17. "Helal turizm pazarı 220 milyar dolara..
    18. İyi Partili Ümit Özdağ'dan..
    19. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262..
    20. CHP'den asgari ücret için kanun teklifi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi