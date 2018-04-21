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Kadın başbakan adayının fuhuş kaseti ortaya çıktı!

Irak'ta Mayıs ayında düzenlenecek seçimlerde aday olduğunu açıklayan kadın adaylardan birinin fuhuş kaseti ortaya çıktı. Görüntüler üzerine adaylıktan çekilen Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını iddia etti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:20
Kadın başbakan adayının fuhuş kaseti ortaya çıktı!

12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti olduğu iddiası, ortalığı karıştırdı.

KADIN ADAY, CİNSEL İLİŞKİ KASEDİ İDDİASIYLA SARSILDI

Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.

"VİDEODAKİ KADIN BEN DEĞİLİM"

 Bağdat'taki Mustansiriya Üniversitesi'nde akademisyen olan Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi.

ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

Ancak Perşembe günü yaptığı bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu. 

Kaynak: Milliyet

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:20
  1. Çarşamba
  2. Intidhar Ahmed Jassim

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