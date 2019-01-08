Kadın bakıcının 96 yaşındaki kişiyi gasbettiği iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 96 yaşındaki Burhanettin Korkmaz, bakıcı kadın tarafından biber gazı sıkılarak gasbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bakıcısı tarafından darbedildiği öne sürülen Korkmaz gazetecilere, kendisine bakması için G.K. isimli arkadaşından yardım istediğini söyledi.

Ardından isminin "Seçil" olduğunu öğrendiği kadınla tanışıp işe başlattığını belirten Korkmaz, "İlk gün evime geldi. Yemek yedik. Daha sonra benden 100 lira istedi. Ben de cüzdanımı açıp kendisine verdim. Sonra bana birden biber gazı sıktı. Çantamda emekli maaşım vardı. 3 bin 300 lirayı aldığı gibi kaçmış. Gözüm çok yandı. Beni hastaneye götürdüler. Sonra polise giderek şikayetçi oldum. " dedi.



Bundan sonra bakıcı bulmak konusunda çocuklarından yardım alacağını ifade eden Korkmaz, başına böyle bir olay geldiği için üzgün olduğunu anlattı.



Öte yandan polis ekipleri bakıcı kadını bulmak için çalışma başlattı. Korkmaz'a bakıcı bulan G.K. ise gözaltına alındı.