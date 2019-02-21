Kadın A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu

Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Grubu’nda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile eşleşti.

Kadın A Milli Futbol Takımı’nın 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi’nde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Ev sahibi İngiltere’nin dahil olmadığı kura çekimine 47 takım katıldı ve 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup oluşturuldu. Milliler, eleme grubunda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile birlikte A Grubu’nda yer aldı.

Kuraya Türkiye Futbol Federasyonu adına Futbol Gelişim Direktörlüğü’nden Sertan Kırağası katıldı.

Grup maçları 26 Ağustos 2019-22 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanacak. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisinin direkt Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanacağı elemelerde, geriye kalan 6 grup ikincisi play-off maçları oynayacak. 25 Eylül 2020 tarihinde Nyon’da yapılacak kura çekimi sonucunda 6 grup ikincisinin eşleşmeleri belli olacak. İki ayaklı oynanacak olan eleme maçları 19 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.