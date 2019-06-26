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"Kadim Tohumlar" gen kaynağı olma yolunda

İSTİB depolarında bulunan ve 50 yılı aşkın geçmişe sahip tohumlar üzerinde devam eden bilimsel çalışmalarda genetik inceleme aşamasına gelindi- İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz:- "Gelinen noktada tohumlarımızın gen kaynağı olarak kullanılabilmesi konusunda ümitlerimiz arttı"

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:50
"Kadim Tohumlar" gen kaynağı olma yolunda

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) depolarında bulunan ve 50 yılı aşkın geçmişe sahip tohumlar üzerinde devam eden bilimsel çalışmalarda genetik inceleme aşamasına gelindiği bildirildi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Kadim Tohumlar" projesiyle ilgili gelişmelere yönelik yaptığı yazılı açıklamada, en başından bugüne dek büyük bir hassasiyet ile takip ettikleri tohum projesinde önemli bir aşamaya geldiklerini kaydetti.

50 yılı aşkın süredir İSTİB stoklarında bulunan tohumların ilk aşamada yeşermesini sağladıklarını aktaran Kopuz, "Şimdi ise morfolojik karakterizasyon özellikleri inceleniyor ve moleküler analizleri yapılıyor. Gelişmeler umut verici." ifadelerini kullandı.


- "Tohumlarımızı yakın bir zamanda Türk tarımının hizmetinde göreceğiz"


"Kadim Tohumlar" projesinin, Türkiye tohumculuğunu dışa bağımlılıktan kurtarma arayışları çerçevesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte İSTİB-üniversite iş birliği ile hummalı ve heyecanlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bugün gelinen noktada tohumlarımızın gen kaynağı olarak kullanılabilmesi konusunda ümitlerimiz arttı. Yakın bir zaman içinde tohumlarımızın özgün türler olup olmadığı netleşecek. Türk tohumculuğu için büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki tohumlarımızı yakın bir zamanda Türk tarımının hizmetinde göreceğiz."


- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne inceleme ziyareti


Verilen bilgiye göre, "Kadim Tohumların" gen kaynağı olarak yeniden çimlendirilmesi ilk aşamada başarılmıştı. İkinci aşamada ise çimlendirilen tohumların çoğaltılması, morfolojik karakterizasyon özelliklerinin incelenmesi, moleküler analizlerinin detaylı bir şekilde yapılması için İSTİB ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında bir protokol düzenlenmişti.

Proje kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar ve projenin son durumu hakkında bilgi almak amacıyla Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve dekanlığa birer ziyaret gerçekleştirildi.

İSTİB inceleme heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İlhan Koyunseven, Hakkı İsmet Aral, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Salih Al, Mehmet Beşir Kılıç, Genel Sekreter Şule Karadeniz yer alırken, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik kadrosu ise Prof. Dr. Canan Sağlam, Prof. Dr. Kayhan Korkut, Prof. Dr. İsmet Başer, Prof. Dr. Enver Esendal, Prof. Dr. Temel Gençtan, Prof. Dr. Canan Şen, Prof. Dr. Oğuz Bilgin ve Dr. Nezihi Sağlam'dan oluştu.

Ziyarette, buğday ve arpa türleri üzerinde yapılan çalışmalarda hasat öncesinde gelinen aşama incelendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademik heyeti tarafından gelinen nokta hakkında sunumlar yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:50
  1. İSTİB
  2. Kadim tohumlar

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