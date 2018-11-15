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Kadim şehir Malatya

Gazetemiz okurlarından Ali Yiğit, "Kadim şehir Malatya" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:05
Kadim şehir Malatya

Ali Yiğit

​Malatya için Malatyalı gençler iyi amaçlı olarak bir heşdek oluşturmuşlar  twitter hesaplarında.. Memleket emektir. Doğunun Parisi Malatya diyerek.. Belediyelerimiz, milletvekillerimiz, AK Parti Gençlik kolları, Kadın kolları vs.. Bu heşdek üzerinden paylaşımlar yapıldı..  Gece yarılarına kadar bu heşdek üzerinden  cevaplar vermeye çalıştım.. Malatya Doğunun Parisi değildir..

Biz neden şehrimizi Parise benzetiyoruz ki? Kendi şehrine güvenen bir başkasına benzetmez onu..

Bir; kentler de insanlar gibidir, hepsinin kendine göre bir karakteri vardır. Birini öteki üzerinden açıklamak doğru değildir; çünkü bu yaklaşım kucaklayıcı olmaktan çok indirgeyicidir. İki; bir şehri tanımlarken onun kültürel gelişmişliğinden ya da bir sanat merkezi olmasından söz edeceksek eğer, o kenti kendisiyle açıklamak daha doğru olur. Aksi takdirde içselleştirilmiş oryantalizmin tuzağına düşülmüş olur ki bu da çok acıklıdır. İnsanlar gibi her şehrin kimliği vardır.. Şimdi soruyorum acaba Paris’in hangi kimliğini örnek alıyoruz..

Bu bir kültür emperyalizmidir ve bizler kendi elimizle onların reklamını yapıyoruz.. Şehre örnek verilecekse  şehirlerin anası Medine örnek verilebilir..

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:05
  1. Malatyalı gençler
  2. Doğunun Parisi Malatya
  3. twitter
  4. AK Parti Gençlik kolları
  5. Paris
  6. oryantalizm

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