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Kadim Bulgar geleneği ‘Baba Marta’

Bulgaristan’da yaşayan Ortodoksların inançlarına göre baharın gelişini simgeleyen ’Baba Marta’, bir diğer adıyla ‘Marteniçka’ şenliği Edirne’de gerçekleştirildi.

01 Mart 2019 Cuma 15:38
Kadim Bulgar geleneği ‘Baba Marta’

Bulgaristan’da yaşayan Ortodoksların inançlarına göre baharın gelişini simgeleyen ’Baba Marta’, bir diğer adıyla ‘Marteniçka’ şenliği Edirne’de gerçekleştirildi.


Bulgaristan Edirne Konsolosluğu ve Sveti Georgi Kilisesi Papazı Alexander Çıkrık organizasyonunda Bulgarların kadim geleneği Baba Marta, Edirne’de tarihi Selimiye Camii’nin gölgesinde, Edirneli vatandaşlara kırmızı beyaz yünlerden hazırlanan ‘Marteniçka’ bilekleri dağıtılarak kutlandı.



Uçan leylek görünce doğaya bırakılıyor


1 Mart ile beraber baharın karşılandığı gelenekte, ‘Baba Marta’ kültürünü yansıtan kırmızı ve beyaz yün ipten yapılan bileklikler, Bulgar inançlarına göre doğada yeşil ya da uçan bir leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak doğaya bırakılıyor.



“Hep beraber birbirimize destek çıkalım”


Sveti Georgi Kilisesi Papazı Alexander Çıkrık, yaptığı açıklamada, "İnşallah böyle dostluk, sıcaklık hep beraber sarılırsak birbirimize böyle mutlu oluruz. Hiçbir zamanda kırgınlık olmasın, temennimiz o. Hayırlısı olsun diyelim. Her zaman hep beraber birbirimize destek çıkalım” dedi.


Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da komşu ülke Bulgaristan halkının Baba Marta Bayramları’nı tebrik ederek, dostluk ve barış mesajları temennilerinde bulundu.



’Baba Marta’


1 Mart gününde baharın gelişi münasebetiyle geleneksel ’Baba Marta’ (Marta Nine) adıyla başlayan günler çok eskilere dayanan, Bulgaristan’a has bir gelenektir. İlk martenitzalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılarak nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırdı. Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı-beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanıp hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılmıştır. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan martenitsalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller yapılmıştır. Martenitzaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise, ’Pijo ve Penda’ adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:38
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