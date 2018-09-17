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Kadıköy'deki vale cinayetinde yeni gelişme!

Kadıköy'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği valecinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:37
Kadıköy'deki vale cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli için de, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:37
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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