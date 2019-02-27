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Kadıköy’deki vahşetin sırrı ortaya çıktı

Kadıköy’de çöp konteynerlerinde bulunan kesik bacakları sırrı, polisin detaylı çalışmasıyla ortaya çıktı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:26
Kadıköy’deki vahşetin sırrı ortaya çıktı

Kadıköy’de çöp konteynerlerinde bulunan kesik bacakları sırrı, polisin detaylı çalışmasıyla ortaya çıktı. Silahla amcasını öldüren gencin büyük bir soğukkanlılıkla cesedi parçalayarak arkadaşlarının yardımıyla farklı çöp konteynırlarına attığı belirlendi.


Olay Başakşehir Dokumacılar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2015 yılında babasının geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aile şirketine ortak olan Fahrettin Ö. ile amcası olduğu öğrenilen Rıfat Rıza Ö. arasında giderler nedeniyle bir süredir problem yaşadığı ortaya çıktı. Harcamalardan memnun olmayan amca Rıfat Rıza Ö. bu durumu yeğeniyle paylaşarak tedbirli olmasını istedi. Ancak uyarılara aldırış etmeyen Ferhat Ö.’nün harcamalarına devam ettiği öğrenildi. Dün akşam saatlerinde şirketin hesabından harcama yapıldığını gören Rıfat Rıza Ö. yeğeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fahrettin Ö. işyerinde bulunan ruhsatsız tabancısını çıkararak amcasına ateş etti. Rıfat Rıza Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Amcasının öldüğünü gören yeğen ise büyük bir soğukkanlılıkla cesedi parçalara ayırarak valizlere koyarak durumu Kadıköy’de işyeri sahibi olan bir arkadaşına anlatarak yardım istedi. Yardım isteği üzerine işyerine gelen Ferhat Y. ve Fahrettin Ö., içinde ceset parçaları olan valizleri alarak araçla Kadıköy’e gitti. Ferhat Y.’ye ait olduğu öğrenilen internet kafede ceset parçalarının çuvallara ayrılmasının ardından şüpheliler dağıtıma çıktı.



Ceset parçalarının dağıtımına yardım eden 3 kişi gözaltında


Kadıköy’de bir çöp konteynerinde kesik bacakların bulunmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraların geriye dönük olarak saatlerce inceleyen ekipler, kesik bacakların sarılı olduğu çuval üzerinde bulunan bir adresten yola çıkarak ceset parçalarının dağıtımının yapıldığı internet kafeye ulaştı. Ekiplerin internet kafeye ulaşmasının ardından cinayet zanlısı olaydan yaklaşık 4 saat sonra tespit etti. İkitelli’de operasyon düzenleyen Cinayet Büro dedektifleri, zanlıyı ve kendisine yardım eden üç kişiyi gözaltına aldı.



Kayıp parçaların bulunması için çalışmalar sürüyor


Gözaltına alınan Fahrettin Ö. ve Ferhat Y. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şüpheli Fahrettin Ö.’nün cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Fahrettin Ö.’ye ceset parçalarının taşınması ve dağıtımında yardım eden Ferhat Y. ve 2 internet kafe çalışanı da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda amcasına ait ceset parçalarının nerede olduğunu söylediği, ekiplerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:26
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