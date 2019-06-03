Kadıköy’deki mazgal hırsızı yakalandı Kadıköy Göztepe’de bir apartmanın önündeki mazgalları çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy Göztepe’de bir apartmanın önündeki mazgalları çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.

Kadıköy Göztepe’de bir apartmanın önüne gelen şahıs mazgalları çalmış, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansımıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra hırsızlığı yapan şahsın Afganistan uyruklu N.M.A. (21) olduğunu belirledi. Ekipler Kadıköy Fikirtepe’de yaptığı operasyonda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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