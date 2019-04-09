Kadıköy'deki cinayette dikkat çeken detay: 10 gün önce söylemiş...

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde dün saat 16:30 sıralarında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İlhan Ünğan cinayetinde önemli gelişme yaşandı.

Ticari taksiden yola çıkıldı

Ünğan’ın arabada bulunan 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.Olayla ilgili yapılan ilk çalışmalarda, katil zanlısının olaydan sonra kaçtığı istikamet belirlendi. Elde edilen kamera görüntülerinde cinayetin ardından koşan, katil zanlısı bir ticari taksiye binerek Gaziosmanpaşa’ya gittiği tespit edildi. Ticari taksiyi bulan polis, taksicinin ifadesini aldı.

Tetikçi yakalandı

Bırakıldığı nokta tespit edilen tetikçinin izi ticari takside arandı. Ticari takside tetikçinin parmak izi çıktı. Kimliği tespit edilen zanlı, Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliyle birlikte bir kişi daha gözaltına alındı.

Suçu kabul etti

Yakalanan şüpheli, polise suçunu itiraf ettiği iddia ediliyor. Tetikçi ve yakalanan diğer şüphelinin tüm bağlantıları incelenmeye başlandı. İsmi açıklanmayan şüphelileri azmettiren kişinin kim olduğu araştırılıyor.

Mahkemede tutanağa giren ‘Zindaşti tetikçi tuttu’

Öldürülen İlhan Ünğan’ın tutuklu ağabeyi Orhan Ünğan, 10 gün önce yapılan duruşma da Zindaşti’nin kardeşini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu söylediği ortaya çıktı. Orhan Ünğan’ın bu iddiası tutanaklara geçti.