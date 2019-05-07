Kadıköy'deki cinayet Eşi tarafından öldürülen Billur C. toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Billur C. toprağa verildi. Karacaahmet Cami'nde, ikindi namazının ardından düzenlenen törene Billur C.'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bir süre tabutu başında ağladığı görülen Billur C.'nin yakınlarını, törene katılanlar teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Billur C.'nin cenazesi Hekimbaşı Aile Mezarlığına defnedildi.

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