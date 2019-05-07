Kadıköy'deki cinayet
Eşi tarafından öldürülen Billur C. toprağa verildi07 Mayıs 2019 Salı 18:38
İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Billur C. toprağa verildi.
Karacaahmet Cami'nde, ikindi namazının ardından düzenlenen törene Billur C.'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Bir süre tabutu başında ağladığı görülen Billur C.'nin yakınlarını, törene katılanlar teselli etmeye çalıştı.
Kılınan cenaze namazının ardından Billur C.'nin cenazesi Hekimbaşı Aile Mezarlığına defnedildi.
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