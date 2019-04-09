Kadıköy'deki cinayet İlhan Ünğan'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin de arasında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki silahlı saldırı davasının firari sanığı Ünğan'a, Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlenmesi olayına karıştığı tespit edilen 2 şüphelinin saklandığı adresi belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ünğan'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve saldırı sırasında araç kullanan 2 şüpheli ile yanlarındaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, saldırıda kullanılan iki silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. İlhan Ünğan, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.

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