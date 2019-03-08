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Kadıköy’de yangın paniği

Kadıköy’de iki katlı binanın bacası tutuştu.

08 Mart 2019 Cuma 13:43
Kadıköy’de yangın paniği

Kadıköy’de iki katlı binanın bacası tutuştu. Alevler çatıya sıçrayınca çevre binalarda yaşayan vatandaşlar panik nedeniyle sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki Musavat Sokağı’nda bulunan iki katlı Lütüf Apartmanı’nın bacası bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Tutuşan bacanın alevleri kısa sürede çatıya sıçradı. Sokakta bulunan evlerin birbirine birleşik olması nedeniyle, Lütüf Apartmanı’nın bitişiğindeki 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kadıköy ve Ümraniye’deki birimlerden takviye istedi. Yangın ise büyümeden söndürüldü.


Binada oturan vatandaş, olayı şu şekilde anlattı: “Sabah kalktım, işe gidiyordum, çatıdan yangın çıktı. Tam olarak bilmiyorum. Hanımı çıkardım, çocukları çıkardım. İnsanlara yardım ettim, kapılarını çaldım, çıkardım hepsini. Büyük ihtimal üstte sobadan çıktı. İtfaiyeyi aradım, geldiler Allah razı olsun. Çok şükür, kimsede can zararı yok. Şu anda bir sıkıntı yok.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:43
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