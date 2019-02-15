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Kadıköy'de yangın

İnşaat halindeki 15 katlı binanın zemin katında bulunan depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

15 Şubat 2019 Cuma 14:43
Kadıköy'de yangın

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dumlupınar Mahallesi Yavuz Sokak'ta inşaat halindeki 15 katındaki binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İnşaat malzemeleri bulunan depodaki yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:43
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