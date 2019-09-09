Kadıköy’de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli Kadıköy’de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy’de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

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