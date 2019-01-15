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Kadıköy'de vinç devrildi

Suadiye'de inşaata tuğla taşıyan vinç devrildi

15 Ocak 2019 Salı 13:24
Kadıköy'de vinç devrildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de inşaata tuğla taşıyan vinç devrildi.

Alınan bilgiye göre Suadiye Mahallesi Suyanı Sokağı'ndaki bir inşaatta S.K.'nin kullandığı vinç, bir ayağının sabitlendiği zeminin çökmesi sonucu dengesini kaybetti.

Vinç, taşıdığı 500 kilogram tuğla yüküyle inşaatı devam eden binanın bahçesine devrildi.

Operatör S.K. kazayı yara almadan atlatırken, vinç ve inşaatta maddi hasar meydana geldi.

Devrilen vinç kazanın yaşandığı yere getirilen başka vinçler tarafından kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:24
  1. inşaat
  2. İş kazası
  3. Kadıköy
  4. polis
  5. vinç
  6. vinç devrildi

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