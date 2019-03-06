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Kadıköy'de Uzunçayır Kavşağı viyadük inşaatı

Uzunçayır Kavşağı mevkisinde D-100 Karayolu Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolu, saat 23.00'ten 06.00'ya kadar ve 9 Mart'ta saat 23.00'ten 06.00'ya kadar trafiğe kapatılacak

06 Mart 2019 Çarşamba 14:16
Kadıköy'de Uzunçayır Kavşağı viyadük inşaatı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uzunçayır Kavşağı viyadük inşaatı nedeniyle D-100 Karayolu Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolunun, saat 23.00'ten 06.00'ya kadar ve 9 Mart'ta saat 23.00'ten 06.00'ya kadar trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Uzunçayır Kavşağı'nda viyadük inşaatına devam ediliyor. İş kapsamında viyadük ayaklarının yüzde 70'i tamamlandı. Viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine 28 Şubat'ta başlandı.

Devam eden çalışma nedeniyle Uzunçayır Kavşağı mevkisinde D-100 Karayolu Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolu, bugün saat 23.00'ten 06.00'ya kadar ve 9 Mart'ta saat 23.00'ten 06.00'ya kadar trafik akışına kapatılacak.

Sürücülere söz konusu saatlerde Uzunçayır Kavşağı yerine Göztepe Kavşağı'nı kullanmaları önerildi.

- İnşaat hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında ulaşımın ve trafik düzeninin rahatlaması için 874 metre uzunluğunda İstanbul'un en büyük katlı kavşağını inşa ediyor.Proje, 7'si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergah oluşturuyor.

Kavşak çalışması kapsamında; 1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 kara yolu alt geçidi, 2 kara yolu köprüsü, 3 dere köprüsü, 1 yaya üst geçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni kara yolu inşa ediliyor.

Çalışma kapsamında; yaklaşık 9 kilometre yeni kara yolu yapılıyor. Fikirtepe'de oturan İstanbullular, yaşadıkları yerden tüm noktalara direkt bağlantı sağlayabilecek. 4 Aralık 2017'de başlanan işin, 30 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:16
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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