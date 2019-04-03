0553 313 94 23

Kadıköy’de trafikte terör estiren maganda yakalandı

Kadıköy’de trafikte terör estiren maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:56
Kadıköy’de trafikte terör estiren maganda yakalandı

Kadıköy’de trafikte terör estiren maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına toplamda 5 bin 118 TL para cezası kesildi.



Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de ’drift’ adı verilen tehlikeli gösteri yaparak ilerleyen bir otomobil diğer sürücüler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan magandaların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından sürücü B.Ü. plakasından tespit edilerek gözaltına alındı.



Toplam 5 bin 118 TL para cezası


Gözaltına alınan B.Ü. ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada sürücü B.Ü.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d olarak bilinen "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 5010 TL, 47/1-c olarak bilinen "Trafik işaret ve levhaları,cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesine istinaden ise 108 TL olmak üzere toplamda 5118 TL para cezası kesildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan, Bağdat Büyükelçiliğini resmen açıyor
    1. Suudi Arabistan, Bağdat..
    2. AK Parti'den flaş açıklama: Makas..
    3. "18. Afyonkarahisar Klasik Müzik..
    4. Karısının boğazını keserek kaçan şahıs..
    5. PSG, Fransa Kupası finalinde
    6. Refahiye’deki seçimin iptal..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Nisan 2019
    8. ABD Başkan Yardımcısı Pence: "INF için..
    9. Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku..
    10. Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan..
    11. "AB ülkelerine taahhütlerini yerine..
    12. Belediye başkanlığından mahalle..
    13. ISESCO'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik..
    14. Manchester City'den peş peşe 8...
    15. Aliağa’da aç kalan yaban domuzları..
    16. ABD'de Kongreye Rusya soruşturması..
    17. Libya'da seferberlik ilan edildi
    18. Avukatlar sahne aldı
    19. Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş..
    20. NATO doğum gününde krizde!
    21. Yeni Zelanda’daki teröristin kısa..
    22. Eski Başkan Yardımcısı Biden'a..
    23. Finike ilçesinde seçim sonucuna itiraz..
    24. Kılıçdaroğlu ne demek istedi? "Süreci..
    25. Ağrı Belediye Başkanı Sayan, fırçayla..
    26. Annesi gözleri önünde öldürüldü
    27. Arda Turan: Barcelona'dan ayrılma..
    28. Basketbolda alt yaş milli takımların..
    29. "Drift" yapan sürücü yakalandı
    30. Başakşehir para bastı! Tam 53.4 milyon..
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    O ilçede seçime iptal kararı
    O ilçede seçime iptal kararı