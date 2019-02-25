Kadıköy’de taksi şoförünü darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. IHAAW195028-ASA/25-02-2019- Kadıköy’de taksi şoförünü darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHAAW195028-ASA/25-02-2019- Kadıköy’de taksi şoförünü darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.25.02.2019 19:50:28TSINNNN

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