Kadıköy’de skandal! Aileye ceset torbası verip ‘dedenizin cesedini siz çıkarın’ denildi

87 yaşındaki Enver Ekşi, kısa süre önce koronavirüse yakalandı. Ekşi kendisi gibi hasta olan aile bireyleriyle birlikte evinde kalıyordu. Durumu kötüye giden yaşlı adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları ise yaşlı adamın evinin bulunduğu binanın önüne toplandı. Haber verilmesi üzerine eve gelen doktor, Ekşi’nin öldüğünü belirledi. Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nü arayan aile yakınları durumu haber verdi. Bir süre sonra adrese giden cenaze aracından inen görevliler, yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası vererek, cenazeyi evden çıkarmalarını istedi. Evde 3 koronavirüs hastası olduğunu belirten aile yakınları ise eve girerek cenazeyi alamayacaklarını söyledi.



Enver Ekşi'nin evin dışarısında bekleyen torunu Reyhan Turanlı, "Annemler bu apartmanda oturuyor. Annem, anneannem ve kardeşim şu anda yukarıdalar. Hepsi kovid hastası. Eve giremediğimiz için cenazeyi dışarı çıkaramıyoruz. Belediyeyi aradık, cenaze nakil aracı geldi. Bize sadece ceset torbası verildi, 'Siz indireceksiniz' denildi. Bizim zaten acımız büyük. Yukarı çıkıp anneme, anneanneme bile sarılamıyorum ama cesedi bizim çıkarmamız isteniyor. Cenazemiz 6 saattir yukarıda bekliyor" dedi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ise bir gerginlik yaşanmaması için bina önünde önlem aldı. 6 saatin ardından binaya gelen Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanı 3 kişi, özel kıyafetlerini giyerek binaya girdi. Ekşi'nin cenazesi buradan alınarak gasilhaneye götürüldü.