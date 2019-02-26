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Kadıköy'de restoranda kadının darbedilmesi davası

Restoranda yemek yiyen kadına yumruk attığı gerekçesiyle bir sanığın, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

26 Şubat 2019 Salı 14:02
Kadıköy'de restoranda kadının darbedilmesi davası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir restoranda yemek yiyen kadını yumruk atmak suretiyle darbettiği gerekçesiyle bir sanığın "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdulkadir İnal katılmazken, müşteki Asuman Bayrak ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık İnal'ın Batman Asliye Ceza Mahkemesince talimatla ifadesinin alındığını tutanağa yazdırdı.

Müşteki Asuman Bayrak, olay günü Kadıköy'de bir restoranda hesap ödemek için kasaya gittiğini anlatarak, "Restoran self servisti. Arkamdaki masadan gelen çocuk sesinden dolayı ödeyeceğim tutarı duyamadım. Bu sırada dönüp arkama baktım. Ancak hiçbir şekilde bir şey söylemedim ve sataşmadım. Daha sonra kasiyere ödemeyi yaptım. Yemeğimi alıp yukarıya çıktım. Boş bir masaya oturdum. Masama kucağında bir çocukla bir şahıs geldi. 'Senin havan kime?' dedi. Ben daha kendisine cevap veremeden sağ gözüme yumruk attı. Ben yere düştüm. Davaya katılma talebim vardır. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanık Abdulkadir İnal'ın Batman Asliye Ceza Mahkemesince talimatla alınan ifadesinde ise "Restoranda yemek yiyorduk. Benim çocuklarımın çıkardığı sesten rahatsız olan müşteki yanıma gelerek 'Bu nedir ya of' gibi sözler kullandı. Aramızda tartışma oldu. Müştekinin yanında bulunan bir erkek bana saldırdı. Bana vurması üzerine ben de kendisine vurdum. Müştekinin yaralanmasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle kendisine vurmadım." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Asuman Bayrak'ın davaya katılma talebini kabul etti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Asuman Bayrak'ın 18 Ağustos 2018'de Kadıköy Mühürdar Caddesi'nde self servis hizmet veren bir restorana gittiği anlatılıyor.

Müşteki Bayrak'ın yemeğini aldıktan sonra kasaya gittiği kaydedilen iddianamede, bu sırada arkasında sanık Abdulkadir İnal ile çocuklarının oturduğu masadan gelen gürültü sebebiyle dikkatinin dağıldığı, kasiyere yemek ücretini tekrar ettirdiği, daha sonra yemeğini yemek üzere üst kata çıktığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık İnal'ın da müşteki Bayrak'ın kendisi ve çocukları aleyhine konuştuğunu tahmin ederek, kasiyere bu durumu sorduğu, daha sonra kucağında çocuğuyla birlikte restoranın üst katına çıktığı, müştekinin oturduğu masaya yaklaşarak "senin havan kime" dediği ve gözüne yumruk attığı ifade ediliyor.

Olay nedeniyle müşteki Bayrak'ın yüz kemiğinde kırık oluştuğu kaydedilen iddianamede, sanık İnal'ın bu nedenle "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:02
  1. dava
  2. Kadıköy
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