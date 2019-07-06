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Kadıköy’de ragbi oyuncularının kum üzerinde kıyasıya mücadelesi

Kadıköy’de düzenlenen 4.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:48
Kadıköy’de ragbi oyuncularının kum üzerinde kıyasıya mücadelesi

Kadıköy’de düzenlenen 4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası başladı. Ragbi oyuncuları plajda kum üzerinde kıyasıya mücadele etti. Türkiye ve İran, Lübnan, Sırbistan gibi ülkelerden 25 takımın katıldığı turnuvada erkek ve kadın ragbi oyuncuları şampiyonluk için 2 gün boyunca ter dökecek.


Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 4.Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası başladı. Türkiye, İran, Lübnan, Sırbistan, Kamerun ve İngiltere’den turnuvaya katılan 25 ragbi takımı, Fenerbahçe Kalamış’ta düzenlenen turnuvada şampiyonluk için ter dökecek. 6 -7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada, 5 asıl ve 5 yedekten oluşan ragbi takımlarının oyuncuları gün boyu yapılacak maçlarla şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvayı kazanan takım ‘4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Şampiyonu’ unvanını almaya hak kazanacak. Bugün başlayan turnuvada kadın ve erkek takımlarındaki yaklaşık 250 ragbi oyuncusu, plajda kum üzerinde kıyasıya mücadele ettiler. Oldukça çekişmeli geçen maçlar hem oyuncular hem de seyirciler açısından eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu.


Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız, “Burada Kalamış Parktayız. 4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, gerçekten çok gururluyuz. Sağ olsun Kadıköy Belediyesi bize mükemmel bir alanı verdi. Uluslararası olmasından daha da gururluyuz çünkü, İran’dan Lübnan’dan Sırbistan’dan takımlarımız var Türkiye’den de 16 tane takımımız, 6 tane de yurtdışından takımlarımız. Özellikle Sırbistan’dan Kızılyıldız Kadın Takımı ve Belgrad Takımı. Biz 4. yılımızı düzenledik. Biz dernek olarak 2016’da başladık. Ragbi lig 130 yıldır dünyada oynanan bir spor, Türkiye’de bilinmiyor. Bilinmediği için eğlence amaçlı, normal maçlarımız 80 dakika oynanıyor ama plajda 10 dakika oynanıyor. 5 kişi sahada 5 kişi yedekte. Normal maçlarda 13 kişi sahada 4 yedekte. Aynı zamanda bunu da bildirmem gerekiyor, Türkiye’de Ragbi lig başladığında hiç tanınmayan spordu, sonra biz geliştirerek Avrupa ve Dünya Ragbi lig tarafından üye olmaya başladık. Bunu sayesinden gelişmekte olan dünya kupasına davet edildik Avustralya’da. 4 maçtan 3’ünü kazandık. Türkler Ragbi ligde oynayabilirler diye gösterdik. Şu anda 31. sıradayız” dedi.


Nedim Kızılkaya, “Biz de özellikle gençlerimizin ragbi ile tanışmasında aracı olduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl artan bir ilgiyle Ragbi lig büyüyor. Bizde 3yıl önce başladığımızda bu kadar değildi. Karşımızda şu anda İranlılar, Sırbistanlılar maç yapıyor. Burada da Kalamış halkının, bölge halkının müthiş bir tepkisi var, çok olumlu” diye konuştu.


Ragbi oyuncusu olan Serkan Sayarman, “Ragbi branşı aslında cephede savaştığın arkadaşların gibi. Ben topu çıkarttığımda arkamdan gelecek olan adam aslında beni her anlamda, hem saha içi hem saha dışında destekleyen bir adam. Ragbi sporunun arkadaşlık açısından böyle güzel bir etkisi var” diye konuştu.


Ragbi oyuncusu Ezgi Toytekin, “Yurtdışından gelen takımların, Türkiye’den birçok takımın katıldığı eğlenceli hafta sonu geçirmek için güzel bir etkinlik oluyor. Hem eğleniyor hem ragbi oynuyoruz” şeklinde konuştu.


Ragbinin kendisi için cesaret olduğunu belirten İranlı Ragbi oyuncusu Mojde Alimorad, “Bir yerden sonra fiziğin bittiği yerde yüreğinle oynaman gerekiyor. O yüzden bence Ragbi cesaret” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:48
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