Kadıköy'de korkutan patlama! Yoğun güvenlik önlemleri alınıyor Kadıköy'de bir yol çalışması doğalgaz borusu patladı. Çevrede güvenlik önlemleri alınıyor.

Kadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi.

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