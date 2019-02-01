0553 313 94 23

Kadıköy'de korkutan patlama! Yoğun güvenlik önlemleri alınıyor

Kadıköy'de bir yol çalışması doğalgaz borusu patladı. Çevrede güvenlik önlemleri alınıyor.

01 Şubat 2019 Cuma 15:16
Kadıköy'de korkutan patlama! Yoğun güvenlik önlemleri alınıyor

Kadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:16
  1. Kadıköy
  2. Kadıköy'de doğalgaz borusu patladı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Çelik: "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile anlaştı' gibi bir haber gördüklerinde doğrudan bir yalan haber olduğuna hükmedebilirler"
    1. Ömer Çelik: "Vatandaşlarımız 'Hükümet..
    2. Lexus’un LC Convertible konsepti..
    3. Sigaraya yeni düzenleme! Artık..
    4. Oğlunu bacağından vurdu! Sebebi şoke..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı..
    6. Suriye sınırına sahra hastanesi
    7. Türk Arama Kurtarma teşkilatı..
    8. Medipol Başakşehir'de Akhisarspor maçı..
    9. Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camisi..
    10. Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe
    11. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,..
    12. Formula 1'de Sauber'in adı Alfa Romeo..
    13. Sosyal medyayla arasına set çekti,..
    14. “Seçim sonrası CHP’de grizu patlaması..
    15. Boşnaklara hakaret davasında flaş..
    16. Ortak miting yapılacak mı? AK..
    17. Küçükçekmece'de hafriyat kamyonu..
    18. "İlk Eser Desteği" başvuruları başladı
    19. Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den..
    20. "Gönül belediyeciliği' esasıyla tevazu..
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!