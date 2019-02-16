Fenerbahçe ve Konyaspor'un ilk 11'leri belli oldu Kadıköy'de önemli bir randevuya çıkacak olan Fenerbahçe ve Konyaspor'da ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Ülker Stadyu'munda karşılacak olan Fenerbahçe ve Konyaspor'un sahaya çıkacakları kadroları belli oldu. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı ise Fırat Aydınus yönetecek. İşte ilk 11'ler Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic

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