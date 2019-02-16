Fenerbahçe ve Konyaspor'un ilk 11'leri belli oldu
Kadıköy'de önemli bir randevuya çıkacak olan Fenerbahçe ve Konyaspor'da ilk 11'ler belli oldu.16 Şubat 2019 Cumartesi 18:08
Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Ülker Stadyu'munda karşılacak olan Fenerbahçe ve Konyaspor'un sahaya çıkacakları kadroları belli oldu.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı ise Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic
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