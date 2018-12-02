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Kadıköy'de olaylı gece! Tacizciyi sırtından bıçakladılar

Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs sırtından bıçaklandı. Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı.

02 Aralık 2018 Pazar 01:31
Kadıköy'de olaylı gece! Tacizciyi sırtından bıçakladılar

Olay saat 22.30 sıralarında, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu.

Bu sırada konvoydaki araçtaki bir kadın kendisine çevredeki bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasında bulundu.

Bunun üzerine konvoydakiler araçlardan inerek taciz ettiği iddia edilen M.S’yi linç etmeye başladı.

Olay sırasında bir kişi kadını taciz ettiği iddia edilen kişiyi sırtından bıçakladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası M.S. Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından ekipler olaya karıştığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 01:31
  1. kadıköy

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