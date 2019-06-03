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Kadıköy'de korkutan yangın

Kadıköy'de sabah saatleri hareketli geçti. Daha önce restore edilmiş ahşap konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03 Haziran 2019 Pazartesi 07:24
Kadıköy'de korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokağı'ndaki ahşap konakta, saat 05.00'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üç katlı konağın bitişiğindeki binalarda oturan vatandaşların dumanı fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dernek binası olarak kullanılan konağın boş olması dolayısıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

AA'nın haberine göre; yangın nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Konağın bitişiğindeki binada oturan bir kişi de köpeğiyle sokakta yangının söndürülmesini izledi.

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