Kadıköy’de kazanan Galatasaray!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 20. dakikada Dominik Livakovic kendi kalesine, 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara'dan geldi. Sarı lacivertlilerin golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.
32 maçlık seri sona erdi
Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 32 maçlık namağlup serisine Galatasaray son vermiş oldu.
Bu sonuçla Galatasaray yoluna kayıpsız devam ederek 18 puana yükseldi. Fenerbahçe 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.