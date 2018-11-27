THY- Banjul
0553 313 94 23

Kadıköy'de inşaattan düşen kontrolör yaralandı

27 Kasım 2018 Salı 15:58
Kadıköy'de inşaattan düşen kontrolör yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kontrolör, denetim için gittiği inşaatın iskelesinden düşerek yaralandı.

Bahariye Caddesi'ndeki bir inşaata denetim için giden kontrolör Ercan Ortaç, yaklaşık 10 metre derinliğindeki temelin üzerinde bulunan iskelede dolaştığı sırada, dengesini kaybederek boşluğa düştü.

İşçilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Ortaç, vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ortaç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sırasında, Bahariye Caddesi'nde seferleri durdurulan tramvay, yeniden hizmet vermeye başladı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:58
  1. inşaat
  2. Kadıköy
  3. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
    1. GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    2. Manisa'da kazada ölen bisikletçiye veda
    3. Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
    4. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
    5. Sneijder geri döneceğini açıkladı
    6. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
    7. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
    8. İstanbul Fellowship başvuruları için..
    9. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
    10. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
    11. Muğla'da sörf keyfi
    12. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
    13. Samsun'da balık fiyatları
    14. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
    15. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
    16. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
    17. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
    18. Ev hanımları yer silmekten menisküs..
    19. Balıkçının ağına öyle bir şey takıldı..
    20. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var