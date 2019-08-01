Kadıköy’de hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kadıköy’de güpegündüz evlere giren 2 hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla bir marketten alışveriş yapması güvenlik kameralarına yansırken 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi’nde 22 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli vatandaşa ait eve giren 3 kadın hırsız, evde bulunan 2 bin 500 TL’yi alarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde parasının çalındığını fark eden B.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde olayın sorumlusu olduğu belirlenen şahıslardan 2’si 10 Temmuz Çarşamba günü yakalandı. Gözaltına alınan Şaziye G.’nin (24) 6, Urkiye T.’nin (21) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Çaldıkları paralarla market alışverişi yapmışlar

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları eve girdikleri, bir süre sonra evden çıktıkları, daha sonra da bir markete girerek çaldıkları paralarla market alışverişi yaptıkları görüldü.

Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisin hırsızlık olayının sorumlularından olan üçüncü kadın şahsı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.