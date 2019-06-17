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Kadıköy’de hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kadıköy’de, 3 şahıs akşam saatlerinde girdikleri evden bazı eşyaları çaldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:33
Kadıköy’de hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kadıköy’de, 3 şahıs akşam saatlerinde girdikleri evden bazı eşyaları çaldı. Ardından şahıslar kendilerini dışarıda bekleyen araca binip olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şahısların Kadıköy’de 12 farklı evde hırsızlık yaptıkları belirlendi.


Hırsızlık olayı, Kadıköy Erenköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 3 hırsızlık zanlısı, gözlerine kestirdikleri eve girerken şahıslar burada bir süre kalarak bazı eşyaları çaldı. Şüpheliler daha sonra çaldıkları eşyalarla birlikte evden çıkarak kendilerini dışarıda bekleyen araca binip olay yerinden kaçtı.


Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın failleri olan Enis A. (31), Yasin D. (20), Arif Y. (18), Deniz Y. (30), Sebahattin Y. (56) isimli şahısları kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıslardan Enis A., Arif Y. ve Yasin D.’nin ‘evden hırsızlık, ‘mala zarar verme’, kasten yaralama’ ve benzeri farklı suçlardan aranma kayıtlarının olduğu tespit edildi. Ayrıca şahısların, Kadıköy’de 12 Nisan ile 13 Haziran arasında 12 farklı evde hırsızlık yaptıkları belirlendi.


Olayla ilgili olarak adına araç kiraladığı tespit edilen Deniz Y. ile çalınan malzemeleri satın aldığı belirlenen Sebahattin Y. serbest bırakılırken, Arif Y., Enis A. ve Yasin D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadıköy’de yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şahıslar binadan içeri girip evden eşyaları çalıyor, daha sonra kaçıyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:33
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