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Kadıköy’de hayatını kaybeden çiftin akrabaları cenaze aracının başında gözyaşlarına boğuldu

Kadıköy’de 7 katlı bir binanın 3.

23 Haziran 2019 Pazar 15:57
Kadıköy’de hayatını kaybeden çiftin akrabaları cenaze aracının başında gözyaşlarına boğuldu

Kadıköy’de 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde mahsur kalan ailenin engelli oğlu kurtarılırken, anne ve baba hayatını kaybetti. Evden çıkarılan cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin akrabaları cenaze aracının başında gözyaşlarına boğuldu.


Kozyatağı Mahallesi Şehit Meltem Özkılıç Sokağı’nda bulunan 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı evde bulunan Behzat Barbaros Çehreli (75), engelli oğlu Bora Çehreli (42) ve eşi Ülker Çehreli (74) evde mahsur kaldılar. Engelli vatandaş Bora Çehreli mahsur kaldığı evden kurtarıldı. Binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince merdiven aracı ile kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürüldüğü evde yaptıkları incelemede Behzat Barbaros Çehreli ile Ülker Çehreli’nin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin akrabaları ise olay yerine gelerek cenaze aracının başında gözyaşı döktüler.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:57
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