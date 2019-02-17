Şükrü Saraçoğlu'nda 'Fenerbahçe kümeye' tezahüratları
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maçta, yeşil beyazlıların taraftarlarının, 'Kümeye kümeye Fenerbahçe kümeye' tezahüratı yapması Fenerbahçelileri kızdırdı.17 Şubat 2019 Pazar 10:42
Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ülker Stadı’ndaki yerini alan Konyaspor taraftarıyla, Fenerbahçeliler arasında ikinci yarının ortalarında sözlü atışma yaşandı. Skor 1-1 devam ederken, “Kümeye kümeye, Fenerbahçe kümeye” diye bağıran Konyasporlulara ıslıklı protestoyla karşılık veren sarı-lacivertliler, anında tepkiyle birlikte misafir tribünü susturmaya çalıştı.
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