Şükrü Saraçoğlu'nda 'Fenerbahçe kümeye' tezahüratları Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maçta, yeşil beyazlıların taraftarlarının, 'Kümeye kümeye Fenerbahçe kümeye' tezahüratı yapması Fenerbahçelileri kızdırdı.

Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ülker Stadı’ndaki yerini alan Konyaspor taraftarıyla, Fenerbahçeliler arasında ikinci yarının ortalarında sözlü atışma yaşandı. Skor 1-1 devam ederken, “Kümeye kümeye, Fenerbahçe kümeye” diye bağıran Konyasporlulara ıslıklı protestoyla karşılık veren sarı-lacivertliler, anında tepkiyle birlikte misafir tribünü susturmaya çalıştı.

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