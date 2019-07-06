Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta kurtardı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kadını, bölgede görev yapan zabıta kurtardı. Kadıköy İskelesi civarında ismi öğrenilemeyen bir kadın, denize düşerek çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren kadını görenlerin yardım istemesi üzerine, bölgede görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru Mustafa Gül, üniformasıyla denize atlayarak kadını kurtardı. Gül'ün ilk müdahaleyi yaptığı kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mustafa Gül yaptığı açıklamada, görevi devraldıkları sırada bağırtılar yükseldiğini ve denizde çırpınan birini gördüğünü belirterek, "Hemen ayakkabılarımı çıkararak denize atladım ve çevredekilerin yardımıyla vatandaşı çıkardım. Daha sonra ilk müdahalesini de yaparak yuttuğu suları çıkarmasını sağladım. Ambulansın gelmesiyle nöbetimize geri döndük." diye konuştu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.