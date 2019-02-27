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Kadıköy’de çöp konteynerinden kadın bacakları çıktı

Kadıköy’de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bacak buldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
Kadıköy’de çöp konteynerinden kadın bacakları çıktı

Kadıköy’de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bacak buldu. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.


Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde kağıt toplayıcıları çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bir bacak buldu. Olay yerine gelen polislerin çevredeki incelemeleri sonrası bir bacak daha bulundu. Bacakları çöp konteynerindebulunan şahsın kimliği henüz bilinmezken polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
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