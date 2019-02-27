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Kadıköy’de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu

Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde iki bacak bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:49
Kadıköy’de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu

Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde iki bacak bulundu. Bir kadına ait olduğu öğrenilen bacaklar adli tıp kurumuna götürüldü.


Kadıköy Acıbadem’de öğle saatlerinde kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde halıya sarılı halde bir bacak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası bir bacak daha buldu. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğu öğrenilen bacakların bulunduğu konteyner ile çevrede güvenlik önlemi alan olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Çöp konteynerinde bulunan bacaklar, daha sonra cenaze aracına konarak incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.


Kağıt toplayıcıların bacağı bulduğu bölgede nalbur dükkanı olan bir vatandaş, “Kağıt toplayıcı bir bayan geldi, içine bakarken halıya sarılmış bir bacak çıkarmış bize geldi söyledi biz de baktık kesmişler, bayan bacağı belli, ona benziyor. Biz de polise haber verdik sonra polis inceleme yaptı. Acıbadem’de 30 senedir buradayım ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:49
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