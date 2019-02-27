Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
IHAAW171817-ASA/27-02-2019- Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi.27 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
IHAAW171817-ASA/27-02-2019- Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.27.02.2019 17:18:17TSINNNN
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