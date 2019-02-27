Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
IHAAW160615-ASA/27-02-2019- Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi.27 Şubat 2019 Çarşamba 16:11
IHAAW160615-ASA/27-02-2019- Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.27.02.2019 16:06:15TSINNNN
YORUM YAZ