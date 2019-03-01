0553 313 94 23

Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı

Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeğeni tarafından silahla öldürülerek cesedi parçalanan Rıfat Rıza Öztürk’ün baş kısmı, Acıbadem’de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.

01 Mart 2019 Cuma 09:49
Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı

Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeğeni tarafından silahla öldürülerek cesedi parçalanan Rıfat Rıza Öztürk’ün baş kısmı, Acıbadem’de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.

 

Başakşehir’de bulunan iş yerinde amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan Fahrettin Öztürk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti. Şüphelinin ifadesinde amcasıyla harcamaları nedeniyle tartıştığı, amcasının ‘baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun’ demesi üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Amcası Rıfat Rıza Öztürk’ü silahla öldürdükten sonra cesedini parçalayıp İstanbul’da çeşitli noktalarda attığı ortaya çıkmıştı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’e ait cesedin gövdesi Uskumruköy mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu üzerinde bulunan bir refüjde bulunmuştu.

 

Çalışmalarını sürdüren ekipler gövdeden kesilen baş kısmını da Acıbadem’de bulunan bir çöp konteynerinde buldu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Rıfat Rıza Öztürk’ün cansız bedenine ait baş, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

 

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’ün cesedinden eksik kalan kolların ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:49
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e yükseldi
    1. İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e..
    2. Borsa güne yükselişle başladı
    3. Kar yağışı Şirvan’da elektrik..
    4. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
    5. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
    6. Beytüşşbap’ta kartpostallık görüntüler..
    7. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    8. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    9. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    10. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    11. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    12. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    13. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
    14. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    15. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    16. Tütün denetçilerine eğitim
    17. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    18. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    19. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    20. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    21. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    22. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    23. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    24. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    25. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    26. Gaziantep'teki trafik kazası
    27. ESİAD'da isim değişikliği
    28. Esed'den Zarif'e davet!
    29. İtfaiye merkezi yakınlarında çıkan..
    30. Uluslararası alüminyum birliklerinden..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi