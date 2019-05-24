Kadıköy’de bahçesinde çatlaklar oluşan 6 katlı bina boşaltıldı Kadıköy’de bir inşaat alanının yanında bulunan 6 katlı binanın bahçe zemini ve otoparkında çatlaklar meydana geldi.

Kadıköy’de bir inşaat alanının yanında bulunan 6 katlı binanın bahçe zemini ve otoparkında çatlaklar meydana geldi. Bina güvenlik amacıyla boşaltılırken, inşaat alanındaki temel çalışmaları durduruldu.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki, yapımına 3 ay önce başlanan inşaatın temelinde sabah saatlerinde kazık çakma çalışmaları yapıldı. Çalışma sırasında yan tarafta bulunan 6 katlı bir binanın bahçe zemini ve otoparkında çatlaklar meydana geldi. Çatlakları fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri binada ve inşaat alanında incelemeler yürüttü. Binanın güvenli olmadığını tespit eden yetkililer, binanın tahliyesine karar verdi. Güvenlik şeridiyle çekilerek kapatılan bina tahliye edilirken, inşaatta da çalışmalar durduruldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.