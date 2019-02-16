Fenerbahçeli taraftarlardan Aykut Kocaman'a jest Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'a Fenerbahçeli bir grup taraftar tarafından çiçek verildi.

Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman’a müsabaka öncesinde çiçek verdi. Jeste teşekkürle cevap verdi Süper Lig’de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a sevgi gösterisinde bulundu.. Seremoni öncesinde yedek kulübesi arkasındaki taraftarlar tarafından tribüne çağrılan Kocaman’a bir grup taraftar çiçek verdi. Tecrübeli hoca, taraftarın bu jestine teşekkür ederek cevap verdi.

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